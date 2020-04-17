لجنة المرأة في البرلمان العراقي تطالب الكاظمي بمنح ثلث كابينته الوزارية للنساء

طالبت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي، رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، بتخصيص ثلث مقاعد الكابينة الوزارية للنساء.

وصدر كتاب عن اللجنة، اليوم الجمعة، جاء فيه: "لا يخفى عليكم دور المرأة الكبير والأساسي في بناء المجتمع بمختلف الوظائف التي تستند عليها الدولة، لذا من الضروري إعادة وزارة المرأة إلى الكابينة الوزارية لما لها من واجبات ومهمات كبيرة في دعم قضايا المرأة وما يتعلق بتمثيل العراق في المحافل الدولية وإشراك المرأة في عملية البناء والإعمار والتنمية وصنع القرار".

RT

وشددت اللجنة على ضرورة "إشراك النساء العراقيات بما لا يقل عن ثلث المقاعد الوزارية في الكابينة الوزارية، ومن النساء من ذوات الكفاءة والخبرة وفقا لمبادئ الدستور وتكافؤ الفرص ومبادئ الديمقراطية أسوة بأخيها الرجل".

المصدر: RT