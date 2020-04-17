الحكومة المصرية: الإمارات تسمح بدخول المنتجات الزراعية المصرية دون شهادة تحليل المبيدات

أصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، منشورا جديدا حول شروط التصدير إلى الإمارات.

وأكد المنشور أن تصدير جميع المنتجات الزراعية المصرية سيتم إلى الإمارات دون إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات مع كل إرسالية على أن يجري إجراء التحاليل للشحنات من قبل الجانب الإماراتي فور وصولها، وذلك خلال شهر أبريل أو حتى إشعار آخر وبشكل استثنائي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في سبيل التيسير على مصدري المحاصيل الزراعية إلى الإمارات، وبناء على ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتي.

وشدد المنشور على جميع الشركات المصدرة التأكد من مطابقة شحناتها للحدود القصوى من متبقيات المبيدات والمسموح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حال اكتشاف أي شحنات مخالفة من قبل الجانب الإماراتي سيجري حرمان الشركة المخالفة من هذا الاستثناء وإعادة تحليل كل إرسالية وإرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات.

وأضاف أن ذلك يسري على أول شحنة يجري إعدادها للتصدير، فور تلقي إخطار الرفض من الجانب الإماراتي.

المصدر: RT