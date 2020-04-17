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مصر تعلن عن شرط وحيد لإقامة صلاة التراويح في رمضان

أخبار العالم العربي

مصر تعلن عن شرط وحيد لإقامة صلاة التراويح في رمضان
Reuters
مصر - صلاة التراويح
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أعلن المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في مصر، أن الشرط الوحيد لفتح المساجد في رمضان، هو زوال علة الغلق، أي القضاء على فيروس كورونا.

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وأشار إلى أنه لن يتم إعادة فتح المساجد إلا بزوال علة الغلق، وهي انتشار فيروس كورونا، وهو ما يحدده المتخصصون.

وحسمت وزارة الأوقاف المصرية أيضا الجدل حول إقامة صلاة التراويح في رمضان، مؤكدة أنه لن يتم إقامة الصلاة إلى أن تزول العلة أو السبب وفتح المساجد مرة أخرى.

وتابعت الوزارة أن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس.

المصدر: RT

 

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