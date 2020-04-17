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منظمة الصحة العالمية تحذر المصريين من "الفسيخ"

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منظمة الصحة العالمية تحذر المصريين من
Reuters
شم النسيم مصر
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حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح جبور أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر.

وتدفع احتفالات "شم النسيم" في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات "الفسيخ والرنغة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين الموافق "شم النسيم" لمنع المواطنين من الاختلاط مع انتشار وباء كورونا.

المصدر: RT

 

 

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