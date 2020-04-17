مصر تعلن اختبار دواء لفيروس كورونا على 50 مريضا

أعلن وزير الصحة المصري الأسبق ومستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، عوض تاج الدين، إنه حتى اللحظة لا يوجد عقار ضد فيروس كورونا، وكل المحاولات الحالية تعتمد على استخدام عقارات قديمة.

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وأشار وزير الصحة الأسبق، خلال ندوة تفاعلية عن النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلى أن العقار الذي جربته الصين "أفيجان"، أصله ياباني صنع عام 2014 ويتداول كدواء هناك ضد الإنفلونزا العادية، مشيرا إلى أن "هذا الدواء يتم اختباره حاليا على 50 مريضا في عدد من المراكز الطبية المصرية لمعرفة هل له تأثير أم لا".

ونفى مستشار رئيس الجمهورية، أن يكون الدواء الجديد علاجا للفيروس، حيث قال: "لم يقل أحد إنه يعالج الفيروس، ولكن نجربه من أجل رصد التأثير الإكلينيكي على المرضى الذي يعانون من هذا الفيروس".

وأضاف مستشار الرئيس، أن "بروتوكول العلاج الذي ينفذ بمصر هو المطبق في كل دول العالم ويحقق نتائج جيدة".

وأوضح مستشار الرئيس، أن الآلة العلمية الطبية المصرية رفيعة المستوى، عملت على متابعة التجارب العالمية، وقال: "أنا شخصيا عندي حصر بعدد التجارب التي تجرى في العالم على العقاقير القديمة والجديدة لمواجهة هذا الفيروس".

ونوه وزير الصحة الأسبق، بأنه لا يوجد تطعيم حتى الآن ضد فيروس كورونا، معربا عن اعتقاده بأنه "لكي يتم التوصل للقاح وإنتاجه ودخوله حيز الاستخدام، فإن الأمر لن يستغرق أقل من 9 أشهر".

المصدر وسائل إعلام مصرية