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مفتي السعودية: صلاتا التراويح والعيد في البيوت إذا استمر كورونا

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مفتي السعودية: صلاتا التراويح والعيد في البيوت إذا استمر كورونا
Reuters AJ/DH
مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
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قال المفتي العام للسعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إنه في حال تعذر إقامة صلاتي التراويح والعيد في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، فإن الناس يصلونها في بيوتهم.

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وأوضح المفتي: "بالنسبة لصلاة التراويح فتقام في البيوت في شهر رمضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم تحصيلا لفضيلة قيام ليالي رمضان المباركة ... ولا يخفى أن صلاة التراويح سنة وليست واجبة".

وفي إجابته على السؤال عن مشروعية صلاة العيد في البيوت، قال المفتي: "أما صلاة العيد، إذا استمر الوضع القائم ولم تمكن إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها، فإنها تصلى في البيوت دون خطبة بعدها".

وتتصدر السعودية قائمة الدول الخليجية من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ6,380 مصابا، و83 حالة وفاة، تليها الإمارات بـ5,825 إصابة و35 وفاة، فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ4,103 إصابات و7 وفيات.

المصدر: "عكاظ" + وكالات

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