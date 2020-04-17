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مصر تستخدم "الهيدروكسيلوروكين" في علاج فيروس كورونا (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر تستخدم
Reuters
أدوية مصر
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أصدرت وزارة الصحة والسكان في مصر خطابا إلى جميع مديري مستشفيات العزل بالجمهورية بمتابعة صرف جرعات وقائية من عقار يدعى "هيدروكسيلوروكين" يساعد في علاج فيروس كورونا.

مصر تستخدم صورة الخطاب
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وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة موانع الاستعمال في كتيب توجيهات العلاج، على أن تكون الجرعات الموصوفة تشمل، اليوم الأول 2 قرص "هيدروكسيلوروكين" 200 مغم مرتين، وتكرر الجرعة أسبوعيا لمدة أسبوعين من آخر تاريخ للتعرض.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

المصدر: الدستور

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