مصر ترد على أنباء انتهاء ذروة أزمة فيروس كورونا

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على عدد من الشائعات، اليوم الجمعة، بينها شائعة تخفيف الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

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وقال المركز الإعلامي في بيان، إنه لا تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بادعاء نهاية ذروة الأزمة، والدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعا لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين.

وقال مدبولي، إنه من المقرر أن تنطبق إجراءات الحظر على يومي الجمعة والسبت، على يوم شم النسيم والتي تشمل غلق كامل للمحال التجارية والمولات.

وأضاف، إلى جانب هذا سيتم إغلاق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وذلك بهدف تقليل الكثافات حرصا على سلامة المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم وقف كل وسائل النقل العام، بما فيها مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك وسائل النقل النهري، وإيقاف أتوبيسات الرحلات بين المحافظات.

المصدر: RT