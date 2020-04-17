فلسطين.. 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 402

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في عدة مناطق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 402 في الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم: "تم تسجيل 12 إصابة جديدة لعمال ومخالطيهم، من يطا بالخليل، ومن خربثا المصباح، بيت لقيا بمحافظة رام الله، ومن كفر راعي بمحافظة جنين، ومن بلدتي كفر عقب، وقطنة بالقدس".

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كما ذكرت الكيلة، تسجيل 8 حالات تعاف جديدة في مستشفى هوغو تشافيز بترمسعيا وفندق الكرمل برام الله.

وأضافت أن من بين الإصابات الجديدة طفلة عمرها عامان وشقيقها 12 عاما، وقد اننقلت إليهما العدوى من والدهما.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالتي وفاة منذ انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى، منها تعطيل الدراسة بشكل كامل والسماح بالحركة بين الساعة العاشرة صباحا والخامسة مساء مع منع التنقل بين المحافظات.

المصدر: وكالات