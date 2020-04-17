 
مباشر
عاجل
الصحة السعودية: 4 وفيات و762 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وزير الصحة الإيراني: نحن على عتبة السيطرة على كورونا

أخبار العالم العربي

وزير الصحة الإيراني: نحن على عتبة السيطرة على كورونا
Reuters
إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nonz

كشف وزير الصحة الايراني، سعيد نمكي، عن اقتراب بلاده من عتبة السيطرة على فيروس كورونا في معظم الأقاليم.

إقرأ المزيد
الصحة الإيرانية: موجة جديدة لجائحة كورونا في 6 محافظات وانخفاض التفشي في 4 أخرى
الصحة الإيرانية: موجة جديدة لجائحة كورونا في 6 محافظات وانخفاض التفشي في 4 أخرى

وأضاف نمكي اليوم الجمعة: " لقد تمت إدارة الموجة الشديدة لوباء كورونا في البلاد، وقد اقتربنا من عتبة السيطرة على الوباء في غالبية الأقاليم".

واعتبر أن الأسلوب المعتمد لإدارة الفيروس بأنه "أسلوب علمي ومنطقي ومختص بإيران، يتطابق مع مبادئ مكافحة الأمراض المعدية".

وشدد نمكي على الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق خطة "التباعد الاجتماعي الذكي" عبر الاستئناف التدريجي للأعمال الاقتصادية الأقل خطرا، مع الالتزام الدقيق بالقواعد الصحية، لتقليل الضغوط على اقتصاد البلاد، خاصة قطاع الانتاج.

ووصف وزير الصحة الإيراني الظروف التي تعيشها البلاد بـ"الصعبة"، وقال إنه يتعين على جميع العلماء في مجالي الاقتصاد والاجتماع في إيران "الوقوف الى جانب الكوادر الطبية المدافعة عن السلامة في البلاد، كي تصب وزارة الصحة جهودها فقط على قضية صحة المواطنين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا