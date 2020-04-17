وزير الصحة الإيراني: نحن على عتبة السيطرة على كورونا

كشف وزير الصحة الايراني، سعيد نمكي، عن اقتراب بلاده من عتبة السيطرة على فيروس كورونا في معظم الأقاليم.

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وأضاف نمكي اليوم الجمعة: " لقد تمت إدارة الموجة الشديدة لوباء كورونا في البلاد، وقد اقتربنا من عتبة السيطرة على الوباء في غالبية الأقاليم".

واعتبر أن الأسلوب المعتمد لإدارة الفيروس بأنه "أسلوب علمي ومنطقي ومختص بإيران، يتطابق مع مبادئ مكافحة الأمراض المعدية".

وشدد نمكي على الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق خطة "التباعد الاجتماعي الذكي" عبر الاستئناف التدريجي للأعمال الاقتصادية الأقل خطرا، مع الالتزام الدقيق بالقواعد الصحية، لتقليل الضغوط على اقتصاد البلاد، خاصة قطاع الانتاج.

ووصف وزير الصحة الإيراني الظروف التي تعيشها البلاد بـ"الصعبة"، وقال إنه يتعين على جميع العلماء في مجالي الاقتصاد والاجتماع في إيران "الوقوف الى جانب الكوادر الطبية المدافعة عن السلامة في البلاد، كي تصب وزارة الصحة جهودها فقط على قضية صحة المواطنين".

المصدر: RT