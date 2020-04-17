وزير سعودي يعدد 3 ميزات تتمتع بها المملكة لمواجهة أزمة كورونا بقوة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية (كورونا) من مركز قوة، نظرا لقوة مركزها المالي واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة عن الجدعان قوله في الاجتماع الافتراضي (عبر الفيديو) لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي، الذي عقد مساء الخميس: إن "أولويات الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضررا من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية".

في سياق متصل، اعلنت المملكة في بيان أصدرته أمس الخميس تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية، في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء.

وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين"G20" لعام 2020، بأن هذا التبرع "سيسهم ويمّكن المنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 5862 حالة، والوفيات 79، فيما بلغ إجمالي المتعافين 931 شخصا.

المصدر: وكالات