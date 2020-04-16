"الجيش الوطني الليبي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب شرقي طرابلس

أعلن "الجيش الوطني الليبي "، مساء اليوم الخميس، أن مضاداته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تركية على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة الليبية طرابلس.

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وجاء في بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ "الجيش الوطني"، عبر صفحتها في "فيسبوك"، أن منصات الدفاع الجوي أسقطت "طائرة تركية مسيرة في مدينة ترهونة"، التي تقع على بعد 88 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس.

وكانت قيادة "الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أعلنت مرارا عن إسقاط طائرات مسيرة تركية، دون أن تنفي أو تؤكد ذلك حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) المدعومة من أنقرة في مواجهتها مع قوات حفتر.

وفي وقت سابق من الخميس، وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، اتهم فيه أنقرة بـ "العدوان العسكري الغاشم" على ليبيا.

ناصر حاتم

المصدر: RT