مركز عراقي: عودة نشاط "داعش" على منصات التواصل الاجتماعي

كشف مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الخميس، عن زيادة في أعداد حسابات أعضاء تنظيم "داعش" وأنصارهم على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا "الفيسبوك".

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وقال المركز، في بيان صحفي، إن "هذه العودة جاءت خلال الأشهر الماضية التي رافقت أزمة جائحة كورونا وأدت الى تأخير استجابة دعم الفيسبوك لطلبات حذف الحسابات".

وأضاف أن "أعضاء تنظيم داعش ومن يساندونهم استغلوا الفرصة وبدأوا بإنشاء حسابات جديدة أو إعادة تفعيل حسابات قديمة، وقاموا بنشر عملياتهم الإرهابية والترويج لها عبر المنصة".

وحذر المركز المستخدمين من التفاعل مع هذه المنشورات حتى لو كان بانتقادها من خلال التعليقات أو مشاركتها، مما يؤدي الى الترويج المجاني لها دون قصد، ونبه المركز شركة الفيسبوك إلى ضرورة إيقاف هذه الحسابات وإغلاقها فورا.

ودعا المستخدمين إلى "ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة المد الإرهابي من خلال التبليغ المكثف على هذه الحساب لتسهيل مهام الفيسبوك في إغلاقها".

المصدر: RT