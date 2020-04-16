الكويت تعلن تسيير 75 رحلة جوية لإجلاء مواطنيها من الخارج

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، أنها قررت تسيير 75 رحلة جوية في إطار الجهود الرامية إلى إجلاء رعاياها العالقين في الدول الأخرى بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

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وأفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بـ"تسيير 75 رحلة جوية ضمن المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنين من الخارج المقرر انطلاقها الأحد المقبل في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة الطيران المدني، رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين، سعد العتيبي، لوكالة "كونا"، إن "المرحلة المقبلة، وهي الأولى من خمس مراحل، ستشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام".

وأضاف العتيبي أن المرحلة الأولى تتضمن رحلات إلى الرياض والدمام وجدة وأبو ظبي ودبي والمنامة والدوحة ومسقط والقاهرة والإسكندرية وعمان ولندن واسطنبول وأنقرة وجنيف وباريس وذلك على متن طائرات شركتي الخطوط الجوية الكويتية والجزيرة.

(الطيران المدني) الكويتية تسير 75 رحلة جوية من 16 وجهة خلال المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنين https://t.co/CL0Od5Z9xY#كونا#الكويتpic.twitter.com/syo3et2TqV — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 16, 2020

وأفاد أن اليوم الأول يتضمن 28 رحلة جوية موزعة على النحو التالي: 8 رحلات إلى الرياض و3 إلى الدمام و2 إلى أبو ظبي و5 رحلات إلى دبي و6 إلى المنامة فضلا عن 3 رحلات إلى الدوحة ورحلة واحدة إلى مسقط.

وأضاف أن رحلات اليوم الثاني وعددها 25 تشمل 5 إلى الرياض ورحلة واحدة إلى كل من جدة والدمام 4 إلى أبو ظبي و6 إلى دبي فضلا عن 3 إلى المنامة و2 إلى الدوحة ورحلة واحدة لكل من القاهرة ولندن والعاصمة الأردنية.

وأوضح العتيبي أن اليوم الثالث والأخير من هذه المرحلة سيشهد تسيير 22 رحلة جوية بواقع 3 إلى الرياض و4 إلى القاهرة ورحلة واحدة إلى الإسكندرية ورحلات إلى العاصمة الأردنية و3 رحلات إلى اسطنبول ورحلة واحدة إلى كل من أنقرة وباريس وجنيف وإلى لندن.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، الاثنين الماضي، انتهاء الحكومة من اعتماد خطة عودة المواطنين من الخارج تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: كونا