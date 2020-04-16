الصحة الإماراتية: تسجيل 460 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، إجراء أكثر من 25 ألف فحص والكشف عن 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع والكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5825 حالة.

" الصحة " تجري أكثر من 25 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات و تكشف عن 460 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و 61 حالة شفاء و حالتي وفاة. #وامpic.twitter.com/DHP0uDTBkF — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 16, 2020

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا بعد تلقيها الرعاية الصحية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1095 حالة.

كما أشارت إلى أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 35 حالة.

المصدر: RT