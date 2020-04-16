حزن شديد في مصر بعد وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا وطفليها التوأم

شهدت محافظة بني سويف في مصر، حزنا شديدا بعد وفاة سيدة في العقد الرابع من عمرها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا بعد 5 أيام من إنجابها ووفاة طفليها التوأم.

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وقال مصدر لصحيفة "الشروق" المصرية إن السيدة كانت تعمل بالوحدة المحلية ببني عدى التابعة لمركز ناصر، ومنذ 11 يوما فاجأتها آلام الولادة، ونقلت إلى مستشفى ناصر العام، فأنجبت توأما، وقرر الأطباء وضعهما بالحضانة لعدم اكتمال نموهما ومعاناتهما من ضيق في التنفس.

وبعد تم سحب عينة "مسحة" من الأم، ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فنقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى العزل بأبو تيج بمحافظة أسيوط، وبعد أيام قليلة توفي الطفلان داخل مستشفى ناصر العام في بني سويف، ولحقت بهما الأم بعد خمسة أيام من احتجازها بمستشفى العزل.

ولفت المصدر إلى نقل جثمان السيدة المتوفية إلى مقر إقامتها بقرية بني عدي وتم تشييع جثمانها بحضور عدد من أهالي القرية وأسرتها وزملائها وأفراد الأمن، ودفنت بمقابر شرق النيل ببني سويف.

المصدر: الشروق