وثائق مسربة: الخطوط السعودية تتوقع استمرار تعطل الطيران حتى نهاية العام

كشفت وكالة "رويترز" أن شركة الخطوط الجوية السعودية التابعة لحكومة المملكة لا تتوقع عودة حركة الطيران المتعطلة جراء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى طبيعتها حتى نهاية العام الجاري.

وأفادت الوكالة اليوم الخميس بأنها اطلعت على رسالتين إلكترونيتين داخليتين أبلغت فيهما الشركة طواقمها بأن عمليات الطيران لن تعود إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات، وطالبت بعض الموظفين بتعليق عقودهم اعتبارا من أبريل الجاري وحتى نهاية العام.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين سيطالهم هذا الإجراء.

ويتكبد قطاع الطيران خسائر فادحة جراء الإجراءات التي اتخذتها دول العالم بهدف منع تفشي فيروس كورونا، وفي مقدمتها تعليق حركة الطيران.

المصدر: رويترز