دار الإفتاء المصرية ترد على دفع فدية مقابل عدم صيام رمضان

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء في مصر محمد عبد السميع، إنه لا يجوز للمرأة إخراج الفدية لقضاء أيام رمضان في حالة ما إذا كان السبب مؤقتا.

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وأضاف أمين الفتوى، خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجب على المرأة قضاء ما فاتها بالصيام، أما إذا كانت من أصحاب الأعذار كمرض مزمن أو ضعف عام لا تبرأ منه، ونصحها الأطباء بعدم الصوم، فهنا عليها تنفيذ تعليمات الطبيب وتخرج نقودا عما فاتها من رمضان".

وأضاف أنه بعدما تزول الأعذار يجوز القضاء ولو صيام يوم أو يومين كل أسبوع، ولو صيام يومين فقط في الأسبوع ستكون المحصلة في السنة الواحدة 104 أيام.

وأكد أنه لا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة، بل متفرقة، سواء كل أسبوع يوما أو كل شهر يوما أو حسب ما يتيسر ذلك.

المصدر: وسائل إعلام مصرية