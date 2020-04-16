الصين تقدم مساعدات طبية للبنان لمواجهة كورونا

تسلمت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، هبة طبية مقدمة من الحكومة الصينية في إطار مساعدة لبنان في الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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وقال وزير الصحة اللبناني خلال تسلم المساعدة، إنه رغم كل التحديات التي ألمت بالصين، بينت أنها على قدر آمال الصداقة، مضيفا: "عندما يعطي الإنسان يعطي من قلبه، في حين نرى أن دولا ثانية تحجب العطاء".

من جهته، قال السفير الصيني لدى لبنان وانغ كيجيان إن دفعة المساعدات العينية المقدمة من الحكومة الصينية إلى لبنان تحتوي على ثلاثة آلاف وحدة من فحص PCR (أجهزة فحص الإصابة بالفيروس) ومئتي جهاز قياس حراري يدوي.

وأكد وانغ أن بلاده على استعداد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني للتغلب على الصعوبات ومستعدة لتقديم المزيد من المساعدات إذا اقتضت الحاجة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 663.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام