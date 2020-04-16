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الصين تستخدم بيت شعر لأحمد شوقي عن دمشق للتعبير عن قوة علاقاتها مع مصر (صورة)

أخبار العالم العربي

الصين تستخدم بيت شعر لأحمد شوقي عن دمشق للتعبير عن قوة علاقاتها مع مصر (صورة)
Reuters
الرئيسان الصيني والمصري
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ظهرت صورة للسفير الصيني في مصر لياو ليتشيانج، وهو يقوم بتسليم شحنة المساعدات الطبية لمصر مدون عليها بيت شعر يدل على "قوة العلاقات" مع مصر.

الصين تستخدم بيت شعر لأحمد شوقي عن دمشق للتعبير عن قوة علاقاتها مع مصر (صورة)صورة سفير الصين مع بيت شعر للشاعر أحمد شوقي

وظهرت صورة ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي، مكتوب عليها: "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا في الهم شرق".

واستخدمت الصين بيت من أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال في مطلع قصيدته الخالدة عن دمشق إبان الاحتلال الفرنسي: "سلام من صبا بردى أرق.. ودمع لا يكفكف يا دمشق" إلى أن قال: "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا في الهم شرق.. ويجمعنا إذا اختلفت بلاد.. بيان غير مختلف ونطق".

المصدر: RT

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