الصين تستخدم بيت شعر لأحمد شوقي عن دمشق للتعبير عن قوة علاقاتها مع مصر (صورة)

ظهرت صورة للسفير الصيني في مصر لياو ليتشيانج، وهو يقوم بتسليم شحنة المساعدات الطبية لمصر مدون عليها بيت شعر يدل على "قوة العلاقات" مع مصر.

وصلت ٤ تن المساعدات الطبية الصينية الي مصر ويسري أن استقبلها مع مساعد الوزير محمد شوقي pic.twitter.com/2XI4BW5LxK — Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) April 16, 2020

وظهرت صورة ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي، مكتوب عليها: "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا في الهم شرق".

واستخدمت الصين بيت من أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال في مطلع قصيدته الخالدة عن دمشق إبان الاحتلال الفرنسي: "سلام من صبا بردى أرق.. ودمع لا يكفكف يا دمشق" إلى أن قال: "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا في الهم شرق.. ويجمعنا إذا اختلفت بلاد.. بيان غير مختلف ونطق".

المصدر: RT