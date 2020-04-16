مصر.. الحكومة تحدد أسعار بيع المنتجات الطبية المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا لمحاربة المستغلين

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وألزم رئيس الوزراء المصري كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف الأمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء المصري، معاقبة كل من يخالف تسعيرة بيع المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها، ولا تجاوز 5 ملايين جنيها طبقا لنص "المادة 22 مكرر ج" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

المصدر: RT