أعلن مجلس مدينة يبرود في ريف دمشق السيطرة على "حريق كبير" في أحد المعامل المجاورة لمحطة وقود في قرية القسطل.

وقال المجلس الذي أطلق منذ نحو ساعة نداء عاجلا للمساعدة في إخماد الحريق إنه "بفضل تعاون الجميع تمت السيطرة على الحريق".

RT

وكان المجلس قال في النداء، إن ثمة حاجة إلى آليات كثيرة لإطفاء الحريق، وطلب "ممن لديه القدرة على المساعدة بآلية أو صهريج" التوجه إلى قرية القسطل - القلمون.

وقد شهدت مدينة دمشق حريقا اليوم، في 3 مستودعات للفلين في منطقة الزبلطاني.

المصدر: RT