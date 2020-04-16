الصحة السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 6380

أعلنت وزارة الصحة السعودية الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 6380، في قفزة تعد الأعلى حتى الآن بعدد الإصابات اليومية في المملكة.

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ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تم تسجيل 59 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 990 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد عبد العالي، إن هناك 5307 إصابات نشطة بالفيروس منها 71 حالة حرجة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (518) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (59) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (990) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/n5FMdMCw45 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 16, 2020

وقال المتحدث إن هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات إيجابية التحليل، متوجها إلى أصحاب الشركات والمشرفين بالتشديد على أهمية التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية، لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد.

المصدر: RT