الصحة القطرية: تسجيل 392 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة القطرية الخميس، عن تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 9 مصابين بالمرض ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 415 حالة.

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وأوضحت وزارة الصحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة، كما تم اكتشاف بعض حالات الإصابة بين مواطنين ومقيمين ممن توجهوا للقطاع الصحي بسبب وجود أعراض التهاب في الجهاز التنفسي.

وذكرت وزارة الصحة أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة يعود إلى ارتفاع قدرة الوزارة وفرقها الطبية على تتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا وتوسيع دائرة البحث وإجراء فحوصات مكثفة واستباقية لمجموعات من المخالطين للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض سابقا.

المصدر: قنا