 
مباشر

مصر.. ضبط عملية فساد كبيرة في مستلزمات مواجهة فيروس كورونا (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. ضبط عملية فساد كبيرة في مستلزمات مواجهة فيروس كورونا (صور)
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nofs

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من القبض على آمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط بتهمة فساد.

مصر.. ضبط عملية فساد كبيرة في مستلزمات مواجهة فيروس كورونا (صور)
RT
المضبوطات
إقرأ المزيد
مصر.. الكشف عن عملية اختلاس كبرى طالت المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا
مصر.. الكشف عن عملية اختلاس كبرى طالت المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا

وألقت الرقابة القبض على المتهم متلبسا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد الأطقم ‏الطبية ووقايتها من الأمراض، وذلك عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين.

وتمكنت الهيئة من ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية، يديرها من الباطن موظف بمستشفى الصدر بالمحافظة.

مصر.. ضبط عملية فساد كبيرة في مستلزمات مواجهة فيروس كورونا (صور)
RT

وأسفرت التحريات عن اكتشاف اختلاس مستلزمات طبية بالمخزن بلغت قيمتها حوالي 250 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شركائه في الجريمة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة.

وعلى صعيد أخر، واصلت الهيئة حملاتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بمحافظات كل من بورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، حيث تم ضبط عدد من ورش تصنيع المستلزمات الطبية والمخازن غير المرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع المستلزمات وتجميع الأدوية مجهولة المصدر لبيعها للمواطنين.

مصر.. ضبط عملية فساد كبيرة في مستلزمات مواجهة فيروس كورونا (صور)
RT

وأسفرت الحملة عن ضبط ‏37112 كمامة طبية، و79385 قفازت طبيا، و170 ألف ‏سرنجة، و32 ألف عبوة مستلزمات تجميل، ‏6400 عبوة كحول مغشوش، و6605 عبوات أدوية ومنشطات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة والعرض على النيابات العامة المختصة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا