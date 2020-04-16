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أنصار نظام البشير يتظاهرون بالخرطوم احتجاجا على غلاء المعيشة

أخبار العالم العربي

أنصار نظام البشير يتظاهرون بالخرطوم احتجاجا على غلاء المعيشة
Reuters UMIT BEKTAS
تظاهرة في الخرطوم، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أفاد مراسلنا في السودان، بأن العاصمة الخرطوم تشهد اليوم الخميس، تظاهرات احتجاجية على غلاء المعيشة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

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ولفت المراسل إلى أن أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، نظموا تظاهرات بالخرطوم احتجاجا على غلاء المعيشة، حيث عمدوا إلى إغلاق الشوارع في العاصمة ما أدى إلى ازدحام خانق.

وكانت السلطات قد أعلنت حظرا كاملا للتجوال في ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، يبدأ تنفيذه اعتبارا من السبت المقبل، وذلك بعدما سجل السودان في آخر إحصائية، 29 حالة، كعدد إجمالي للإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: RT

 

 

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