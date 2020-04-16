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لبنان يبحث إعادة فتح البلاد تدريجيا وتراجع بعدد إصابات كورونا

أخبار العالم العربي

لبنان يبحث إعادة فتح البلاد تدريجيا وتراجع بعدد إصابات كورونا
Reuters AZIZ TAHER
مدينة صور، جنوب لبنان
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سجل لبنان تراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، فيما تبحث اللجنة المعنية بمكافحة الوباء اليوم الخميس للمرة الأولى موعد إعادة فتح البلاد تدريجيا.

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الصحة اللبنانية: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 658

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 663.

لبنان يبحث إعادة فتح البلاد تدريجيا وتراجع بعدد إصابات كورونا

ومن المقرر أن تبحث اللجنة المعنية بأزمة كورونا للمرة الأولى اليوم في اجتماع تعقده في المقر الحكومي، موعد إعادة فتح البلاد تدريجيا، على أن يشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والتربية والصناعة والطاقة والسياحة.

وكانت الحكومة اللبنانية مددت التعبئة العامة في البلاد، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حتى 26 أبريل الجاري.

المصدر: RT+ LBCI

 

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