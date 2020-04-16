لبنان يبحث إعادة فتح البلاد تدريجيا وتراجع بعدد إصابات كورونا

سجل لبنان تراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، فيما تبحث اللجنة المعنية بمكافحة الوباء اليوم الخميس للمرة الأولى موعد إعادة فتح البلاد تدريجيا.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 663.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة المعنية بأزمة كورونا للمرة الأولى اليوم في اجتماع تعقده في المقر الحكومي، موعد إعادة فتح البلاد تدريجيا، على أن يشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والتربية والصناعة والطاقة والسياحة.

وكانت الحكومة اللبنانية مددت التعبئة العامة في البلاد، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حتى 26 أبريل الجاري.

المصدر: RT+ LBCI