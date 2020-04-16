المغرب.. 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 2251 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2251 شخصا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بلغ 128 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 247 حالة، بزيادة 18 حالة جديدة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

المصدر: هسبريس