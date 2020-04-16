فاروق الباز يهاجم رجال أعمال يطالبون بعودة العمل وفتح الأسواق رغم تفشي فيروس كورونا

هاجم العالم المصري فاروق الباز رجال أعمال مصريين طالبوا بعودة العمل وفتح الأسواق دون النظر للخسائر المحتملة فى الأرواح بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الباز في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن "حياة الإنسان أهم، ... وأن علينا بذل كل ما نملكه من جهد لحمايتها".

وأكد أن"الإنسان هو القادر على إصلاح الاقتصاد"، مستنكرا التصريحات التي أدلى بها بعض رجال الأعمال عن عودة العمل على الفور لإنقاذ الاقتصاد، قائلاً:"من إمتى الاقتصاد أهم من حياة الإنسان؟.. عيب".

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وأضاف "مصر أمامها الفرصة لإثبات قدرتها على إنعاش الاقتصاد بعد انتهاء الأزمة".

وسجلت مصر، حتى يوم أمس الأربعاء، 2505 أصابة بفيروس كورونا بينها 183 حالة وفاة.

المصدر: اليوم السابع