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لبنان.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 663 حالة

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لبنان.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 663 حالة
Reuters
لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 663.

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وأضافت الوزارة في بيانها أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورنا في لبنان 21.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 855.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة اللبنانية أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة، إلا عند الضرورة القصوى.

وكانت الحكومة اللبنانية قد فرضت إجراءات صارمة وحالة طوارئ طبية في 15 مارس الماضي، كما أغلق مطار بيروت أمام الرحلات الجوية في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: RT

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