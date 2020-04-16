الصحة العالمية لـRT: العراق لم يتجاوز الخطر ونحذر من التراخي في إجراءت الوقاية

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، اليوم الخميس، أن العراق لم يتجاوز مرحلة الخطر، وحذر من التراخي في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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وقال إسماعيل لـRT إن "أعداد المصابين تراجعت خلال الخمسة أيام الماضية، ومن الممكن أن تتراجع أكثر في حال تم الالتزام بإجراءات الوقاية، ولدينا فرصة العشرة أيام المقبلة من حظر التجوال لنتابع الموقف، وهل سننصح على أساسه بجعل الحظر جزئي أم تمديده".

وأضاف أن "تراجع أعداد المصابين لا يعني أن العراق خارج مرحلة الخطر، لذا لم نوص بإلغاء حظر التجوال، وهذا ما عملت به الحكومة العراقية".

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، أمس الأربعاء، تمديد حظر التجوال حتى مطلع شهر رمضان.

المصدر: RT