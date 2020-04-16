 
مباشر
عاجل
الصحة العالمية: أوروبا في عين عاصفة كورونا والأسابيع القادمة ستكون مرحلة حرجة

قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك بانفجارة سيارة مفخخة في قرية الأهراس بشمال شرق سوريا

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك بانفجارة سيارة مفخخة في قرية الأهراس بشمال شرق سوريا
Reuters
قوات تركية في سوريا- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/noe2

لقي عدد من الجنود الأتراك وعناصر من الفصائل المسلحة السورية الموالية لأنقرة مصرعهم وجرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة في قرية الأهراس بريف رأس العين في شمال شرقي سوريا.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بوقوع قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة اليوم الخميس في رأس العين بمنطقة تابعة لسيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

إقرأ المزيد
"سانا": القوات التركية أنشأت نقاطا عسكرية جديدة ونهبت كميات كبيرة من القمح بريف الحسكة

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) نقلا عن مصادر محلية إنه تم سماع دوي انفجار عنيف ضرب قرية أهراس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن منطقة المناجير التابعة لريف رأس العين بشمال الحسكة، وتبين أنه ناجم عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وأحد الفصائل الموالية لها، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، بينهم جنود أتراك.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا