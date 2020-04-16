القوات العراقية: القصف التركي لمناطق بشمالي العراق تصرف استفزازي

استنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، القصف التركي الذي تعرضت له مناطق بشمالي البلاد، يوم أمس الأربعاء، واعتبرته "تصرفا استفزازيا".

وقالت في بيان صحفي: "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء واستهدف مخيما للاجئين في مدينة مخمور التابعة لمحافظة نينوى" بشمال البلاد.

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وأضافت أن "هذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين".

ودعت قيادة العمليات المشتركة إلى عدم تكرار القصف، مؤكدة استعداد العراق للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي في العراق، أمس الأربعاء، عن خرق تركي للأجواء العراقية نفذته طائرة مسيرة، قصفت مخيما قرب مدينة مخمور بشمالي العراق.

المصدر: RT