السعودية.. استدراج أشخاص زوروا تصاريح تنقل أثناء منع التجوال (فيديو)

ضبطت شرطة منطقة الرياض مجموعة من الأشخاص قاموا بتزوير تصاريح التنقل التي تمنحھا وزارة الداخلیة خلال فترة منع التجوال، لمن تتطلب ظروفھم الخروج من المنزل في أوقات المنع.

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وأظھر مقطع فیديو نشره الأمن العام السعودي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأربعاء، قیام أحد رجال الأمن بالاتصال بأحد المزورين، مدعيا أنه يرغب بالحصول على تصريح.

ورد علیه الشخص بأن التصريح الواحد قیمته 3 آلاف ریال، وحدد له الموقع الذي سیلتقیه فیه.

وبمجرد وصول رجلي الأمن للموقع، قاما بإيقاف الشخص والقبض على رفاقه ومصادرة التصاريح المزورة.

وفي وقت سابق، قرر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تمديد حظر التجوال حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وكان الملك السعودي قد أمر بفرض حظر التجوال لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من 23 مارس للحد من انتشار الوباء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 5862 حالة، والوفيات 79، فيما بلغ إجمالي المتعافين 931 شخصا.

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على عدد من الأشخاص زوروا تصاريح تنقل أثناء فترة منع التجول.#في_قبضة_رجال_الأمن#تم_القبضpic.twitter.com/Vl3T2ABvnp — الأمن العام (@security_gov) April 15, 2020

المصدر: RT