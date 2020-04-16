نائب: على الكاظمي عدم تعيين وزراء من حكومة عبد المهدي في كابينته القادمة

دعا النائب عن ائتلاف "النصر" في العراق، رياض التميمي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، إلى عدم تعيين أي وزير من حكومة عادل عبد المهدي الحالية في كابينته الحكومية.

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وقال التميمي في بيان صحفي إنه: "على الكاظمي الاسراع في إكمال الكابينة الوزارية وفق رؤيته لانجاح حكومته"، مؤكدا على "استعداد إئتلافه (النصر) لمساندته".

وشدد النائب على: "أهمية عدم اعادة اي وزير من حكومة عبد المهدي، رغم وجود عدد من الوزراء الجيدين فيها، لكن حكومة الكاظمي يجب أن تكون جديدة ومن اختياره".

المصدر: RT