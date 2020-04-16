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نائب: على الكاظمي عدم تعيين وزراء من حكومة عبد المهدي في كابينته القادمة

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نائب: على الكاظمي عدم تعيين وزراء من حكومة عبد المهدي في كابينته القادمة
رياض التميمي
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دعا النائب عن ائتلاف "النصر" في العراق، رياض التميمي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، إلى عدم تعيين أي وزير من حكومة عادل عبد المهدي الحالية في كابينته الحكومية.

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وقال التميمي في بيان صحفي إنه: "على الكاظمي الاسراع في إكمال الكابينة الوزارية وفق رؤيته لانجاح حكومته"، مؤكدا على "استعداد إئتلافه (النصر) لمساندته".

وشدد النائب على: "أهمية عدم اعادة اي وزير من حكومة عبد المهدي، رغم وجود عدد من الوزراء الجيدين فيها، لكن حكومة الكاظمي يجب أن تكون جديدة ومن اختياره".

المصدر: RT

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