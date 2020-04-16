فلسطين.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 293

أعلنت السلطات الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم و3 إصابات أخرى في القدس المحتلة، ما يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين إلى 293.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، إبراهيم ملحم: "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم، إصابتان من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، إحداهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعمل صاحبها في قسم العناية المكثفة، والثانية من العبيدية و يعمل صاحبها في قسم الكيمياوي، والإصابة الثالثة لسيدة من بيت ساحور كانت قد تشافت وبعد إجراء الفحص لها تبين أنها مصابة".

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وبحسب المصادر الطبية، بلغ عدد المصابين بالفيروس في مدينة القدس 81.

كما أظهرت نتائج العينات التي أخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل بأنها سليمة، ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بينها.

المصدر: وكالات