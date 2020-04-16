وزير سوداني حول سد النهضة: لسنا كورسا نرقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية

قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن موقف بلاده من سد النهضة منطلق من رأي الخبراء والمختصين، وإن السودان شريك في إدارة السد.

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ورفض قمر الدين خلال تصريحات له لصحيفة "التيار" السودانية أمس الأربعاء "محاولات الاستقطاب بين أطراف السد"، قائلا: "لسنا كورسا نرقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية".

وأضاف: "نحن شركاء في إدارة السد، وموقف السودان نابع في الأساس من ما توصل إليه المختصون والخبراء الذين حددوا المكاسب والخسائر من سد النهضة".

وتابع: "نحن شركاء حتى في إدارة السد، ومن موقعنا هذا واجبنا ضمان حصة مصر"، مؤكدا على عدم وجود انقسام في الموقف الرسمي للحكومة السودانية.

وفي وقت سابق، أكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، تمسكهما بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت عن عدم مشاركتها في اجتماعات سد النهضة، التي تستضيفها العاصمة الأمريكية، خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي سلمت خلالها الولايات المتحدة الدول الثلاث مسودة الاتفاق النهائية.

المصدر: صحيفة التيار+ RT