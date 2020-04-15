الحوثيون: إصابة رجلين وامرأتين وطفلة بقصف مدفعي سعودي على صعدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية إصابة رجلين وامرأتين وطفلة بقصف مدفعي سعودي على مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

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وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن الرجلين والمرأتين أصيبوا بقصف مدفعي سعودي على منزلهم بإحدى القرى الحدودية في مديرية رازح.

وأضافت أن طفلة أصيبت بنيران الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بالمديرية نفسها.

وفي سياق متصل ذكر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أن طيران "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية شن خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 26 غارة على مناطق مختلفة في اليمن، استهدفت 18 منها مديريتي مجزر وصرواح بمحافظة مأرب، و6 غارات مديريتي خب والشعف بمحافظة الجوف، وغارة محافظة البيضاء، فيما طالت غارة أخرى مديرية باقم بصعدة.

المصدر: قناة "المسيرة"