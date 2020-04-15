 
مباشر

ليبيا.. حكومة الوفاق تفرض حظر تجول شاملا لاحتواء وباء كورونا

أخبار العالم العربي

ليبيا.. حكومة الوفاق تفرض حظر تجول شاملا لاحتواء وباء كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/noay

أعلنت حكومة الوفاق الليبية عن فرض حظر تجول شامل بالمناطق التي تسيطر عليها لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الجمعة، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

إقرأ المزيد
ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا
ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

وحسب بيان نشرته اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا الأربعاء، ينص قرار الحظر على:

1 - إقفال كافة المواقع التجارية الكبيرة بما فيها الأسواق، والاكتفاء بالمحلات والمخابز الصغيرة.

2 - يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.

3 - يسمح بالتنقل مشيا بشكل فردي يوميا من الساعة الـ8 صباحا وحتى الساعة الـ2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة ومنها ارتداء الكمامات.

4 - تقفل المصارف نهائيا خلال مدة الحظر.

5 - يمنع نهائيا وجود أي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع المخالفين.

المصدر: وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا