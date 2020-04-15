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مجلس سوريا الديمقراطية يتبرأ من تصريحات متحدثه حول إدلب ويقيله

أخبار العالم العربي

مجلس سوريا الديمقراطية يتبرأ من تصريحات متحدثه حول إدلب ويقيله
Reuters
مشهد عام لمخيمات النازحين في إدلب
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أعلن مكتب الإعلام لمجلس سوريا الديمقراطية، إقالة المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية في أوروبا إبراهيم إبراهيم، إثر تصريحات تلفزيونية له عن إدلب.

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وجاء في بيان أصدره مكتب "مسد" الإعلامي أن "السيد إبراهيم إبراهيم المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية في أوروبا، أدلى بتصريحات لا تمثل مواقف "مسد" وإنما تعبر عن آرائه ومواقفه الشخصية، وبناء عليه فإننا نؤكد للرأي العام أن مجلس سوريا الديمقراطية غير معني بهذه التصريحات وأن السيد إبراهيم إبراهيم تمت إقالته اليوم 15 أبريل 2020 بسبب تلك التصريحات ولم تعد له أي علاقة بنشاط مجلس سوريا الديمقراطية".

وكان إبراهيم قال في حديث تلفزيوني إن 50% من سكان إدلب إرهابيون ويجب قتلهم.

المصدر: RT

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