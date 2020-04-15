وزارة النفط السورية: عودة الإنتاج بعد تأمين حقول حيان والشاعر

أعلنت وزارة النفط السورية إعادة وضع الآبار والمنشآت النفطية والغازية في الإنتاج بعد تأمين حقول حيان والشاعر.

وأوضحت الوزارة أن الإنتاج عاد بدءا من ظهر اليوم الأربعاء بشكل تدريجي للوصول إلى كامل كمية الإنتاج السابق في صباح الغد، وبالتالي إعادة ضخها إلى شبكة الغاز ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

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وكانت الوزارة أعلنت يوم الأحد الماضي توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز "نتيجة للوضع الأمني في منطقة البادية" عن الخدمة.

وقالت إن ذلك أدى إلى خروج "كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بشكلٍ حاد على الشبكة الكهربائية وبالتالي زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الحالية".

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT