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الصحة المصرية: شفاء 553 مصابا بكورونا وتسجيل 5 وفيات

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الصحة المصرية: شفاء 553 مصابا بكورونا وتسجيل 5 وفيات
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم شفاء 39 مصابا بكورونا، وجميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة المصرية، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ553 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، لافتا إلى وفاة 5 حالات.

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وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية الطبية.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى اليوم الأربعاء، بلغ 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT



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