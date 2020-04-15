الوفاق الليبية تعلن هروب مئات السجناء في صرمان

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق في ليبيا، هروب 393 نزيلا من سجن صرمان، قوامهم 384 نزيلا، و9 نزيلات في 13 أبريل، أثناء تمرد وقع خلال استعادة المدينة من قبل قوات الحكومة.

وأكدت وزارة العدل أن جميعهم موقوفون احتياطيا أو محكومون بناء على إجراءات قانونية صحيحة.

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وقالت وزارة العدل في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها وجهت جهاز الشرطة القضائية للإسراع في فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ودعت السجناء الفارين إلى ضرورة تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب سجن، محذرة المتقاعسين منهم أنهم سيعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية.

وطلبت من الجهات الأمنية باتخاذ كل الإجراءات لضبط الفارين وإيداعهم السجون.

ونفت وزارة العدل في البيان ما أشيع عن وجود محتجزين بشكل غير قانوني داخل بعض المقرات بمدينة صرمان، مؤكدة أنه لا يوجد داخل السجون التابعة لجهاز الشرطة القضائية أي محتجز بطريقة غير قانونية.

ووجهت دعوة إلى كل من تعرض للخطف أو الاحتجاز غير القانوني إلى التقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية والضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: RT + "فيسبوك"