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وزير الداخلية الأردني: لن نتهاون في ضمان أمن الوطن

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وزير الداخلية الأردني: لن نتهاون في ضمان أمن الوطن
Reuters
الأردن
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قال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد مساء الأربعاء، إن أمر الدفاع رقم 8 جاء استجابة لبعض الظواهر التي حدثت أخيرا من القلة القليلة، وتجاوزت مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف حماد أن نشر المعلومات الكاذبة أو المسيئة والإضرار بحياة الناس بقصد أو دون قصد، جرم يعاقب عليه القانون.

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وأفاد بأن الحكام الإداريين في مختلف مناطق المملكة جاهزون للتعامل مع أي ظواهر تعرض صحة المواطنين للخطر، ولا تهاون في ذلك.

وأضاف أن الحرية مصانة، لكن الإضرار بالناس لا تهاون فيه، مشددا على أن الوزارة ستنفذ كل ما يتطلبه أمن الوطن بأمانة وإخلاص.

وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم أمر الدفاع رقم 8، المتعلق باتخاذ إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وزير الداخلية الأردني: لن نتهاون في ضمان أمن الوطن
وزير الداخلية الأردني: لن نتهاون في ضمان أمن الوطن
وزير الداخلية الأردني: لن نتهاون في ضمان أمن الوطن

المصدر: RT + وكالات

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