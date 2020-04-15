طائرة تركية تخترق الأجواء العراقية وتقصف مخيما للاجئين أتراك

أعلنت قيادة الدفاع الجوي في العراق اليوم الأربعاء، عن خرق تركي للأجواء العراقية نفذته طائرة مسيرة، وقصفت مخيما قرب مدينة مخمور شمالي العراق.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إن "الدفاع الجوي العراقي رصد خرقا للأجواء العراقية نفذته طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة (سندي – سواره – توكا – القوش– شمال مخمور)، بارتفاع 6 كم وبسرعة 200 كم/ساعة".

وأضاف: "تعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور للقصف بصاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتان من القاطنين في المخيم، فيما وصلت قوة من الفرقة 14 إلى المكان لمعرفة التفاصيل".

من جهتها، دانت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كردستان العراق، تعرض مناطق في الإقليم للقصف الجوي التركي.

المصدر: RT