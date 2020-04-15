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"سوناطراك" الجزائري: عقوبات تصل إلى الطرد لمن يرفضون الالتحاق بعملهم

أخبار العالم العربي

Reuters
مجمع "سوناطراك" الجزائري
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وجه مجمع "سوناطراك" الجزائري إخطارا لعامليها الذين رفضوا العودة إلى العمل، بعد انتهاء فترة العطلة المبرمجة والعطلة الاسثتنائية التي منحت لهم.

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وجاء في إخطار وجه لعمال الشركة بالجنوب، أن بعضهم رفض العودة لأماكن عملهم لخلافة زملائهم، الذين مر على تواجدهم في مواقعهم أكثر من 7 و8 أسابيع.

وأضافت أن بعض العمال قاموا بإغلاق هواتفهم وعدم الإجابة على الرسائل الإلكترونية الموجهة لهم للالتحاق بمناصبهم.

ودعت الشركة المسؤولين المباشرين إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، التي تبدأ بخصم الراتب الشهري في الفترة المتغيب فيها، وتصل إلى الطرد ودون أي تعويض.

المصدر: موقع "النهار" الجزائري

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