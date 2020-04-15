موريتانيا تعاقب الأئمة المخالفين

قررت وزارتا الداخلية والشؤون الإسلامية في موريتانيا اليوم الأربعاء، معاقبة الأئمة المخالفين للقوانين القاضية بمنع صلاة الجمعة في المساجد.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك، إن القرار جاء تطبيقا للتعليمات الصادرة عن حكومة البلاد حول منع التجمعات حفاظا على أرواح المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقررت السلطات الموريتانية قبل 3 أسابيع تعليق صلاة الجمعة في المساجد في إطار منع التجمعات.

ووصل عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19" في موريتانيا إلى 7 حالات، شفيت منها 2، وتوفيت حالة في الحجر الصحي.

المصدر: صحراء ميديا