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واشنطن تدعو الليبيين إلى محاربة كورونا عوضا عن محاربة بعضهم

أخبار العالم العربي

واشنطن تدعو الليبيين إلى محاربة كورونا عوضا عن محاربة بعضهم
Reuters Hani Amara
السفارة الأمريكية في ليبيا، أرشيف
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دعت السفارة الأمريكية لدى طرابلس القادة الليبيين، إلى محاربة فيروس كورونا عوضا عن محاربة بعضهم، مشيرة إلى أن تصاعد العنف يحول الموارد عن مسار الاستجابة للوباء العالمي.

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 وقالت السفارة في تغريدة عبر "تويتر": "تصاعد العنف في ليبيا يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، ويعرض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحول الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا. يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس وليس بعضهم البعض".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها الشديد إزاء استمرار التصعيد، ودانت الأعمال الانتقامية في المدن الساحلية الغربية والقصف العشوائي لمدينة طرابلس.

وشهدت ليبيا في الأيام الأخيرة تطورات ميدانية متسارعة حيث تمنكت قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، من السيطرة على 6 مدن إلى الغرب من العاصمة.

واتهم السراج اليوم قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، بنقض تعهداته، وأكد أنه لن يتفاوض معه بعد اليوم على حل سياسي بسبب "الجرائم" التي ارتكبها.

المصدر: RT

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