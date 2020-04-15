نشر أول صورة لسلاح جديد في الجيش المصري وخبير يكشف سر امتلاك مصر له

نشرت وسائل الإعلام الألمانية، أول صورة للغواصة المصرية الجديدة "S-43" لحظة مغادرتها ميناء كيل الألماني في طريقها إلى مصر.

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وقال الخبير الاستراتيجي سمير فرج، إن الغواصة "S43" هي أحدث ما توصل إليه العلم في الغواصات، تسير 20 ألف ميل دون تزويدها بالوقود، وبها أحدث أساليب الحرب الإلكترونية، وهى الغواصة الثالثة من نفس الفئة.

وأوضح، أن الغواصة في طريقها لمصر، وستسير في بحر الشمال ومضيق جبل الطارق والبحر الأبيض المتوسط إلى أن تصل للإسكندرية.

وعن أهمية شراء الغواصة، قال: "لدينا تهديد في الاتجاهين البحر الأحمر وهو باب المندب والذى يمر به 30% من الطاقة، وباب المندب في يد الحوثيين المسيطر عليهم من الإيرانيين ولو تم غلقه سيتم غلق قناة السويس، فلا بد من قوة في البحر الأحمر تحمى استثماراتنا.... طول ما أنت عندك قوة تحمى استثمارات فأنت قادر على تأمين مصر".

وكانت القوات المسلحة المصرية، قد أعلنت أن غواصة (S43) الجديدة، غادرت ألمانيا باتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية المصرية.

وتتميز الغواصة الجديدة بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم، وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.

وستقوم الغواصة بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن، وتعد الغواصة (S43 ) إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار خطة تطوير وتسليح الجيش المصري.

المصدر:وكالات