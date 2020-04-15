مصر.. معهد القلب يعلن إصابة طبيب بفيروس كورونا

أعلن نائب عميد معهد القلب القومي في مصر وليد عباس، إصابة طبيب بالمعهد بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت تحاليله مساء الثلاثاء إيجابية للفيروس.

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وأضاف عباس لجريدة "الشروق" المصرية، أن إصابة الطبيب ترجع إلى قيام المعهد بإجراء تحاليل لجميع المخالطين لممرض تمت إصابته بالمعهد، لافتا الى إجراء المعهد 97 تحليلا لجميع المخالطين للمريض، ولسيدة مسنة جاءت إلى المعهد مصابة بكورونا.

وأكد أن الممرض الذي أصيب منذ عدة أيام تم شفاؤه وخروجه من مستشفى العزل، وهو بصحة جيدة الآن، متابعا: "تم اكتشاف حالتين فقط بالمعهد للممرض والطبيب، إثر تعامل الممرض مع السيدة المسنة المصابة بالفيروس، واختلاط الطبيب بالممرض المصاب".

المصدر: الشروق